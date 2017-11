Wien – Die Senkung der Mehrwertsteuer im Tourismus steht ganz oben auf der To-do-Liste bei den Koalitionsverhandlungen, kündigte gestern der Tiroler Touristiker Franz Hörl an, der für die ÖVP in der Untergruppe Tourismus an den Verhandlungen mit der FPÖ teilnimmt. „Wir wollen ein Tourismus-Paket. Dieses muss rasch kommen“, sagte der Tiroler Wirtschaftsbundobmann gegenüber der TT am Rande einer Pressekonferenz zum Start der Wintersaison im Tourismus. Teil der Verhandlungen sei die Mehrwertsteuer, die zum Ärger der Touristiker im Zuge der Steuerreform 2016 von zehn auf 13 Prozent angehoben wurde. Auch das Thema Arbeitszeitflexibilisierung soll Teil des Pakets sein.

Bislang habe sich die Untergruppe aber erst einmal getroffen, um die Stimmung auszuloten. Hörl rechnet aber mit weitgehend „reibungslosen“ Verhandlungen, „weil auch auf Seiten der FPÖ Touristiker am Tisch sitzen“. Im Tourismus diskutieren seitens der ÖVP neben Hörl Elisabeth Gürtler und Petra Nocker-Schwarzenbacher und seitens der FPÖ Gerald Hauser, Roman Haider sowie Rudi Federspiel.

Ebenfalls weit oben auf der Verhandlungs-Agenda stehe das Thema Arbeitsmarkt. So dürfte die Saisonniers-Regelung wieder gelockert werden. Seit dem Vorjahr dürfen ausländische Arbeitskräfte nur dann beschäftigt werden, wenn sie bereits in den vorangegangenen zwei Sommersaisonen gearbeitet haben. Die Zahl der Saisonarbeiter ist deutlich zurückgegangen und der Arbeitskräftemangel in der Branche habe sich dadurch verschärft, kritisieren Touristiker. Ebenfalls zur Bekämpfung des Fachkräftemangels will die ÖVP eine regionale Mangelberufsliste erstellen. Zudem werde über Förderungen für Landgasthöfe, Schulskikurse und Investitionen diskutiert.

Bei der von der FPÖ geforderten Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie plädierte Hörl zuletzt in der TT für die Beibehaltung der Wahlfreiheit für kleine Lokale und Raucherboxen in größeren. Wie es aus Verhandlerkreisen heißt, wurde über das Thema aber noch gar nicht diskutiert. Offenbar geht der Rauch auch so auf. Tirols Tourismusreferent LH Günther Platter (VP), der sich seinerzeit ebenfalls für das ab Mitte 2018 geltende generelle Rauchverbot in der Gastronomie ausgesprochen hat, hält nichts von einer Änderung. „In der Politik ist Kontinuität wichtig“, sagt er. (ecke, pn)