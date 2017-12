Wien – Österreichs Wirtschaft befindet sich in einem sehr guten Zustand, auch die Finanzmarktstabilität hat sich erhöht. „Aber gute Zeiten können neue Risiken bringen“, warnte Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny bei der Präsentation des Finanzstabilitätsberichtes der Nationalbank (OeNB). Einige dieser Risiken könnten sich aus dem Ende der Niedrigzinspolitik ergeben.

„Das Ende der Niedrigzinspolitik muss kommen, im Sinne von Normalisierung und Nachhaltigkeit“, führte Nowotny aus. Was mögliche Blasenbildungen bei Vermögens- oder Aktienwerten anbelangt, sieht er Unterschiede zwischen den USA und Europa. Die Unsicherheit über die Entwicklung in den USA verstärke das Interesse an europäischen Aktien. Der Wiener Leitindex ATX sei aber noch nicht dramatisch überbewertet und liege deutlich unter dem Höchststand aus dem Jahr 2007 – damals erreichte der ATX die 5000-Punkte-Marke, aktuell liegt er bei etwa 3350 Zählern. Der heurige Anstieg – seit Jahresbeginn rund 27 % – sei eine Nachholentwicklung.

Nicht unproblematisch sieht der Notenbankchef die Entwicklung von Anleihen mit schlechter Bonität. Deren Rendite sank von rund 20 % bereits auf jene von richtigen Staatsanleihen – im Schnitt knapp über der 2-Prozent-Marke.

Wohnbaukredite an Private legten zuletzt stark zu, sagte die Hauptabteilungsdirektorin Doris Ritzberger-Grünwald. Derzeit gebe es einen Trend zu Fixzinsen. Die Teuerung bei Wohnimmobilien habe sich zuletzt leicht gedämpft. Private Haushalte riskieren trotz niedriger Zinsen bei der Geldanlage wenig. Seit 2013 wurden netto 54 Mrd. Euro in täglich fällige Einlagen veranlagt – bei null bis 0,1 Prozent Zinsen. Auch Unternehmen verfügen über erhebliche Liquidität. Ihre Sichteinlagen stiegen auf über 50 Mrd. Euro.

Im Bankensektor rechnet Hauptabteilungsdirektor Philip Reading mit einer weiteren Konsolidierung. Seit dem Jahr 2000 sei die Anzahl der Banken um mehr als ein Viertel zurückgegangen. Für 2017 erwartet er, dass Banken wegen niedriger Risikovorsorgen auch deutlich besser verdienen als im Vorjahr. (APA)