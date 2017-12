Von Matthias Christler

Innsbruck – Der Gast schläft auf einer Luftmatratze in einem freien Zimmer und sitzt am nächsten Morgen mit dem Gastgeber, den er online kennen gelernt hat, am selben Tisch beim Frühstück. Das Angebot nennt sich „Luftmatratze und Frühstück“, auf Englisch „Airbed and Breakfast“, und daraus wurde Airbnb – die weltweit größte Plattform für private Vermieter von Ferienunterkünften. Das lässige Image von der Luftmatratze und dem Auf-Du-und-Du mit seinem Gastgeber pflegt das US-Unternehmen immer noch, doch die Realität sieht anders aus. Airbnb schwingt sich zum Mitbewerber im Tourismus auf. In Tirol gibt es aktuell 5000 Inserate – das reicht von kleinen Zimmern mit Beistellbett über ganze Wohnungen oder Häuser. Im gesamten Alpenraum wurden in den vergangenen zwölf Monaten 80.000 Gästeankünfte gezählt.

Durch neue Online-Konzepte weht den Hoteliers ein scharfer Wind entgegen und die Vermittlungsplattformen wirbeln den Tourismus kräftig durcheinander. Die Touristiker, auch in Tirol, fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Einerseits weil Hotels und kommerzielle Zimmervermieter strengere Auflagen einhalten müssen, andererseits weil Airbnb-Gastgeber derzeit kaum kontrolliert werden, ob sie eine Ortstaxe abgeben. Die Politiker verhandeln schon seit Monaten mit dem US-Unternehmen. Airbnb-Sprecher Julian Trautwein sagt gegenüber der TT, dass man mit dem Land Tirol in „positiven Gesprächen“ sei. Beschlossen wurde noch nichts.

Heute werden im Tiroler Landtag jedenfalls die Weichen gestellt, wie eine Lösung aussehen könnte. Der von den Regierungsparteien eingebrachte Antrag, der unbürokratische Regelungen und die Abgabe und Ortstaxen für Airbnb und Co. vorsieht, steht auf der Tagesordnung. „Wir wollen die Anbieter der Unterkünfte und die Nutzer aus dem rechtlichen Graubereich herausholen, in dem sie sich derzeit befinden“, sagt Klubobmann Gebi Mair (Grüne) über gesetzliche Grundlagen.

Gestern wurde bekannt, dass Berlin nach langen Verhandlungen eine Lösung gefunden hat. Wohnungen sollen künftig bis zu 60 Tage im Jahr ohne Genehmigung an Feriengäste weitervermietet werden dürfen. Mair kann sich für Tirol eine ähnliche Beschränkung vorstellen – der Hintergrund solcher Maßnahmen: Man fürchtet, dass durch eine dauerhafte kommerzielle Vermietung der Wohnraum in Städten wie Innsbruck noch knapper wird und die Mietpreise weiter steigen. „Es kann nicht in unserem Interesse sein, dass jemand nur eine Wohnung anmietet, um sie das ganze Jahr über weiterzuvermieten“, sagt Mair.

Siegfried Egger, VP-Landtagsabgeordneter und Obmann des Fachverbandes der österr. Hotellerie, hat den Antrag gemeinsam mit Mair eingebracht und er sagt im Gegensatz zu den Airbnb-Äußerungen, dass man in den Gesprächen „noch nicht so weit“ sei. „Es geht darum, dass wir einen Wettbewerb auf Augenhöhe ermöglichen. Ein Unternehmer beschäftigt im Gegensatz zu privaten Vermietern Angestellte, muss Abgaben zahlen und Auflagen erfüllen“, vergleicht Egger die Hotel-Eigentümer mit Airbnb-Gastgebern.

Bei den Auflagen gibt er zu bedenken, dass vielen der privaten Vermieter derzeit nicht klar sei, auf was sie sich einlassen würden. „Wenn es zum Beispiel brennt in der Wohnung oder ein anderer Unfall passiert, hat der Vermieter derzeit keinerlei Schutz zu erwarten“, warnt der Hotelier. Ähnlich äußerte sich bereits die ehemalige Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler, die Ende Oktober für Airbnb-Wohnungen die gleichen Auflagen wie für Hotels forderte.

In diesem Punkt dürften sich die Verhandlungen zwischen den Politiker und dem US-Unternehmen schwierig gestalten. „Unsere Gastgeber sollten klar anderen Auflagen unterliegen als zum Beispiel ein Hotel mit 400 Zimmern“, sagt Airbnb-Sprecher Trautwein, der darauf verweist, dass man mit 340 Orten weltweit bereits Vereinbarungen getroffen habe. Dort werden etw­a die Tourismusabgaben von Airbnb eingezogen und an die Orte abgeführt.

Egger hält wenig von diesem Fleckerlteppich an einzelnen Regelungen und Vereinbarungen, er plädiert für eine einheitliche Lösung. „Es wird nicht in wenigen Monaten möglich sein, eher in einem Jahr bis eineinhalb Jahren, dass wir vielleicht sogar eine gesamtösterreichische Lösung haben werden.“ Er spricht von einer gesellschaftspolitischen und touristischen Entwicklung, die überhandnehme und nicht aufzuhalten sei. Das sei eine Chance für Klein- und Kleinstvermieter, es solle jedoch nicht auf Kosten der Hoteliers gehen.

Klar ist den Touristikern von Tirol über Wien bis Berlin natürlich, dass an neuen Online-Angeboten kein Weg vorbeiführt. Der typische Gast, der seine Ferienunterkunft privat im Internet mietet, ist 34 Jahre alt und damit Teil einer wichtige Zielgruppe. Das bedeutet auch, Airbnb wird die Luft so schnell nicht ausgehen.