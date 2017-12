Luxemburg

Luxemburg verzichtet auf Millionen-Steuerrückzahlung von Amazon

Das Großherzogtum will der Aufforderung der EU-Kommission nicht nachkommen und kündigt eine Klage an. Luxemburg hätte laut EU 250 Millionen Euro an unzulässigen Steuervergünstigungen von Amazon zurückverlangen müssen.