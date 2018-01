Insolvenz

In letzter Minute Störmanöver gegen Niki-Deal

Das Fluggastrechte-Portal Fairplane zweifelt die Zuständigkeit des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg beim Niki-Insolvenzverfahren an. Fairplane habe deshalb beim Gericht Beschwerde gegen die Eröffnung des Verfahrens in Deutschland eingelegt, dieses müsse in Österreich stattfinden.