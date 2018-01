Aus Berlin: Stefan Eckerieder

Berlin – Überdüngung der landwirtschaftlichen Flächen, Preiskrisen bei Rohstoffen und der übermäßige Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft – nicht wenige österreichische Agrarvertreter auf der „Grünen Woche“ in Berlin, der wichtigsten Messe für landwirtschaftliche Produkte in Europa, führen diese Probleme auf die bisherige Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU zurück. Zu sehr sei der Fokus in der Vergangenheit auf immer mehr und billigere Waren gelegt worden. Bei den Vorverhandlungen zum neuen EU-Agrarbudget, das ab 2020 wirksam werden soll, fordern sie deshalb ein Bekenntnis der EU zu kleinstrukturierten bäuerlichen Betrieben. Besonders kampflustig zeigte sich gestern bei einer Pressekonferenz in Berlin die neue Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): „Ich fürchte mich nicht vor einer Groß-klein-Debatte in Europa. Wir sind kampflustiger geworden. Für uns geht es um extrem viel.“

Die österreichischen Landwirte können bei den Preisen für ihre Agrar-Produkte nur sehr schwer mit der Massenproduktion zum Beispiel Norddeutschlands, der Niederlande oder Belgiens mithalten. Das Ziel Österreichs ist es deshalb, höhere Preise für Waren aus der Landwirtschaft durchsetzen zu können. Schließlich würden diese nachhaltiger produziert und eine deutlich höhere Qualität als Produkte aus Massenproduktion aufweisen.

Die „Grüne Woche“ in Berlin, bei der mehr als 70 Agrar-Minister vertreten sind, ist deshalb auch für die Tiroler Bio-Marke Bio vom Berg der richtige Platz, sich zu präsentieren, sagt Obmann Heinz Gstier: „Wir können hier zeigen, dass unsere Produkte aus einem Berggebiet etwas Besonderes sind und besondere Wertschätzung und Wertschöpfung verdienen.“ Dies müsse auch in der künftigen GAP berücksichtigt werden, sagt Gstier. Er suche deshalb in Berlin auch das Gespräch mit österreichischen und europäischen Agrarvertretern.

EU-Agrarkommissar Phil Hogan hat auf der „Grünen Woche“ eine Modernisierung und Vereinfachung der GAP angekündigt. Die Mitgliedsstaaten sollen mehr Spielraum bei der Verteilung der Fördergelder erhalten. Das alleine reiche aber nicht, sagt Gstier. „Es braucht ein Bekenntnis zum kleinbäuerlichen Familienbetrieb“, fordert der Bio-vom-Berg-Obmann. Schließlich gelte es neben den Großproduzenten zu bestehen. „Die Landwirte wollen nicht von Förderungen leben, sondern ihren Lebensunterhalt mit der Bewirtschaftung ihres Hofes bestreiten können“, bringt es der Tiroler Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger auf den Punkt.

Köstinger spricht sich trotzdem für Direktzahlungen der EU als Ausgleich zu den niedrigen Produktpreisen aus. Daneben müsse aber die ländliche Entwicklung, also der Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe, forciert werden. Österreich hat in der Vergangenheit wegen der kleinstrukturierten Landwirtschaft immer mehr auf die Entwicklung des ländlichen Raums als auf Förderungen gesetzt. Auch in Zukunft wird es aber für Landwirte nicht einfacher werden. Durch den Brexit sowie die Erhöhung des EU-Budgets für Migrationspolitik werden wohl die Agrar-Gelder weniger werden.