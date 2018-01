Innsbruck – Hunderte Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft kamen gestern zum traditionellen Neujahrsempfang der Tiroler Industriellenvereinigung ins Innsbrucker Congress. „2018 dürfte für die Wirtschaft und damit für uns alle ein gutes Jahr werden. Die Konjunktur dürfte sich nicht so bald abschwächen, das Wirtschaftswachstum sollte bei über 3 Prozent liegen. Die Stimmung bei den Unternehmen ist so gut wie lange nicht mehr“, sagt Industriellen-Präsident Christoph Swarovski.

In Tirol gibt es laut Swarovski 442 Industriebetriebe mit mehr als 41.000 ganzjährig Beschäftigten und einem Umsatz von über 10 Mrd. Euro. Mit 22 Prozent der Bruttowertschöpfung sei die Industrie größter und bedeutendster Wirtschaftssektor im Land.

In seiner Rede ging Swarovski auf globale ebenso wie auf nationale und regionale Themen ein. US-Präsident Donald Trump ziehe seine „America First“-Politik mit wechselhaftem Erfolg durch, seine Steuerreform bringe Benachteiligungen für ausländische Unternehmen und möglicherweise für Europas Export. Die Russland-Sanktionen seien zum Schaden aller und kosteten die EU 18 Mrd. Euro Wirtschaftsleistung und 400.000 Jobs. Die Sanktionen sollten besser heute als morgen beendet werden.“

Die EU müsse nach dem Brexit ihren Kurs viel stärker bündeln und „wie andere viel strikter auf die eigenen Interessen ausrichten“, fordert Swarovski. Es brauche endlich auch eine europäische Antwort auf marktbeherrschende US-Riesen wie Apple, Google, Microsoft oder Oracle.

Österreich steht laut Swarovski grundsätzlich gut da, habe aber in manchen Bereichen den Anschluss an die Spitze Europas verloren. Es gebe ein starkes Sozialsystem, das „aber nicht mehr treffsicher und effizient“ sei. „Und wir leben in einer freien und solidarischen Gesellschaft, die aber durch die Migration unter Druck geraten ist.“ Die neue schwarz-blaue Bundesregierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz wolle endlich reformieren. Die Vorwürfe eines Rechtsrucks „von bekannten Bedenkenträgern aus dem In- und Ausland und aus dem linken Lager“ gingen zu weit, so Swarovski. Österreich solle selbstbewusster auftreten und habe sich als hochentwickelte Demokratie und Nettozahler in der EU mehr Respekt verdient.

Im Koalitionsabkommen seien „entscheidende Themen gut abgebildet“. Dazu zählten die Arbeitszeitflexibilisierung, Entbürokratisierung und Steuerentlastungen für Firmen (etwa für nicht entnommene Gewinne) und die Bevölkerung. Die Industrie verlange einen „Standort-Check für Entscheidungen der Politik“. Entschieden werden müsse „auf Basis von Wissen und nicht Glauben“.

Im Sozialbereich dürften Menschen, die Hilfe brauchen, „nicht hängen gelassen werden“. Gleichzeitig müsse es „mehr Anreize geben, Arbeit anzunehmen und sich nicht auf das soziale Netz zu verlassen“. Beim Ausländer-Zuzug sei der Wille zur Integration unabdingbar. Dazu zählten die „Akzeptanz unserer Kultur wie auch der Gesetze und des Wertesystems“.

Positiv sieht Swarovski, dass unter Schwarz-Blau die Gymnasien außer Streit gestellt seien. Bevor nicht Defizite bei Grundkompetenzen wie Deutsch und Mathematik behoben seien, brauche gar nicht erst weiter über Schulexperimente diskutiert werden.

Für Tirol wünscht sich Swarovski ein Standortentwicklungsgesetz und nach der Wahl eine Koalition aus Parteien, die „wirtschaftsfreundlich sind, die ermöglichen und nicht blockieren und die entschlossen sind, notwendige Veränderungen zu gestalten“. Ob Schwarz-Grün denn diesen Ansprüchen bisher genügt hat oder er auch hier Schwarz-Blau (oder Schwarz-Rot) präferieren würde, darauf ging Swarovski nicht näher ein. (va)