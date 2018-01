Wörgl – Gemeinsam mit dem Stadtmarketing hat die 19- jährige Lejla Ljuca für ihre Diplomarbeit an der HAK Wörgl ein aktuelles Wirtschaftsthema in ihrer Heimatstadt gefunden.

„Für mich ist die Entwicklung meiner Geburts- und Heimatstadt Wörgl einfach phänomenal, insbesondere interessiert mich der ehemalige Bürgermeister Michael Unterguggenberger und seine Idee bzw. Umsetzung des Wörgler Freigeldes“, erklärt Lejla. Anhand des Freigeldes spannte sie nun einen Bogen in die Gegenwart, hin zu den sehr erfolgreichen „Wörgl Gutscheinen“, welche ähnlich funktionieren wie damals das Freigeld. Die „Wörgl Gutscheine“ haben nämlich auch das Ziel, dass in der Region eingekauft wird, dass die Zirkulation des Geldes lokal stattfindet und damit die regionale Wirtschaft gestärkt wird. „Ich wollte hierbei auch aufklärend tätig werden, damit meine ich, die Wörgler sollen wissen, dass man mit dem Kauf der Gutscheine auch etwas Nachhaltiges macht“, meint die engagierte Maturantin. Um hierfür eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und dazu noch verwertbare Daten über den Umgang mit den „Wörgl Gutscheinen“ zu erhalten, startete Lejla Ljuca eine Befragung. Das Resultat der Umfrage ergab Folgendes: Die „Wörgl Gutscheine“ werden primär für den Kauf von Bekleidung verwendet. Die Kunden sind mit den Gutscheinen zufrieden, aber der Endverbraucher wünscht sich stark, dass man vom Gutschein in Papierform weggeht und hierfür z. B. eine „Datenkarte“ als Speicher des Guthabens Verwendung findet. Eine Verbindung Gutschein ist gleich Rabatt, steht auch ganz oben in der Auswertung. (TT)