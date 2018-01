Wien – Am Montag ist die 65. Wintertagung des Ökosozialen Forum mit dem Motto „Von Milchseen und Butterknappheit. Was kommt als Nächstes?“ eröffnet worden. Die Tagung gilt in Österreich als Forum für Agrarpolitik. Bis Freitag tagen 185 Experten in Wien und den Bundesländern. Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft.

Das Motto sei nicht umsonst gewählt worden, sagte der Präsident des Ökosozialen Forums Stefan Pernkopf (ÖVP). „Wir wollen damit zeigen, wie sensibel das Agrarsystem ist.“ Es gehe um die Fragen, was die Landwirtschaft der Gesellschaft gebe, nämlich Lebensmittel und Landschaften. Als Gegenzug müsse die Gesellschaft für eine „Kaufverlässlichkeit“ und eine „digitale Daseinsvorsorge“, also gute Handynetze und schnelles Internet für die Bauern bzw. den ländlichen Raum sorgen.

Interessenskonflikt zwischen Energie, Umwelt und Landwirtschaft

Pernkopf forderte bezogen auf das „Bestbieterprinzip“, dass die Ausschreibungskriterien deckungsgleich mit Haltungsstandards gestaltet werden sollten: „Dann werden auch Private nicht nur die öffentliche Hand heimische Produkte kaufen.“ Das bedeute „ökosozial.

Landwirtschaftsministerin Köstinger, bis vor kurzem noch Präsidenten des Ökosozialen Forum Europa, gratulierte in ihren Eröffnungsworten Parteifreund Pernkopf zum gestrigen Wahlsieg in Niederösterreich. Auf die Landwirtschaft bezogen betonte sie, dass die „Landwirtschaft das Zentrum“ ihres Ministeriums sei und dass dies in den Koalitionsverhandlungen Landwirtschaft „erstmals“ nicht nur beiläufig Thema gewesen sei. Dass Bergbau und Tourismus zum Ressort gehören „freut mich sehr“.

Der „Interessenskonflikt den es immer gibt“ zwischen Energie, Umwelt und Landwirtschaft könne nur gelöst werden, indem immer alle Player an den Tisch geholt würden – am Ende müssten Entscheidungen fallen – „Stichwort: Klima- und Energiestrategie“. Es gehe um einen großen Rahmen für die Zukunft, in dessen Rahmen auch die Entwicklung der ländlichen Regionen vorangetrieben werden solle.

„Preise, von denen man leben kann“

„Mit Besten und nicht mit Billigsten konkurrieren“, gab die Ministerin als Motto für die Bauern vor, die Nahrungsmittel produzieren. Zentraler Punkt dabei seien Preise, von denen man leben könne. Hier müssten „unsere Märkte“ gestärkt werden. Die Produktionsstandards müssten auf der einen Seite verankert werden, warnte Köstinger im Lichte eines geplanten Handelsabkommens der EU mit den Mercosur-Staaten Südamerikas, wie bereits der ÖVP-Bauernbund kürzlich. Hier vermisse sie Engagement mancher Nicht-Regierungsorganisationen, so die Regierungspolitikerin, die weitere agrarische Punkte aus dem ÖVP-FPÖ-Regierungsprogramm als „richtige Schritte in die richtige Richtung“ bewarb.

Insgesamt will die Ministerin auch die Bauern gegenüber dem Handel stärken, großes Thema seien hierbei etwa Listungsgebühren im Lebensmittelhandel. Es brauche mehr Fairness und auch mehr Wettbewerb. Problemfälle im Geschäftsalltag von Bauern sollen schnell und unbürokratisch gemeldet werden könne, kündigte die Politiker eine Art Whistleblowersystem an, „das auch auf europäischer Ebene Thema sein wird“.

An den weiteren Tagen des Ökosozialen Forums geht es nach dem heutigen Tag „Agrarpolitik“ um Acker-, Gemüse, Obst- und Gartenbau, Geflügelhaltung, Landtechnik, Weinwirtschaft, Schweinehaltung, Waldwirtschaft, Grünland- und Viehwirtschaft. (APA)