Von Harald Angerer

Kitzbühel – Lange war er gefordert worden, nun erfolgte die Premiere. Kitzbühel Tourismus hat gestern den ersten Tourismus-Hoangascht durchgeführt. Damit soll die Kommunikation verbessert werden. Der erste Hoangascht war dann gleich einem wichtigen Thema gewidmet, der Almwirtschaft. Zum Thema „Die Relevanz unserer Almen für Tourismus und Gesellschaft“ referierte die Oberndorferin Theresa Leitner vom Management Center Innsbruck.

Sie unterstrich ganz klar, dass die Kulturlandschaft auf den Almen einer der Hauptgründe für Gäste ist, in die Region zu kommen. Und die Bedeutung werde noch zunehmen. Dabei sei auch wichtig, dass die Gäste die Almen als Natur definieren. „Es handelt sich dabei aber um eine vom Menschen gemachte Kulturlandschaft, die gepflegt werden muss“, sagte Leitner. Gleichzeitig gebe es aber einen Rückgang bei den bewirtschafteten Almen und bei den dort gehaltenen Milchkühen. So ist seit 2010 die Anzahl der Almen in Kitzbühel und Kirchberg von 123 auf 93 zurückgegangen. Mit Beispielen aus Norwegen und Kanada zeigte sie auf, welche Auswirkung eine aufgelassene Almwirtschaft auf die Natur hat und damit auch auf den Tourismus.

Aber nicht nur aus ökologischer Sicht sei es wichtig, dass die Almen in der Region bewirtschaftet bleiben. „Authentizität ist sehr wichtig, es reicht nicht, eine Kulisse aufzubauen“, schildert Leitner in dem Vortrag. Die Almen würden dem Gast ein positives Lebensgefühl vermitteln. Auch TVB-Präsidentin Signe Reisch und Bergbahn-Vorstand Josef Burger strichen die Bedeutung der Land- und Almwirtschaft hervor. Und Leitner unterstrich in ihrer abschließenden These, dass eine Partnerschaft auf Augenhöhe ein wichtiger Erfolgsfaktor sei.