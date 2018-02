Von Eva-Maria Fankhauser

Stans – Es sind die altbekannten Themen, die beim ersten Tourismus-Stammtisch der Tiroler Fachgruppe Hotellerie im Bezirk Schwaz diskutiert wurden. Im Gasthaus Marschall traf sich Obmann Mario Gerber mit Fachleuten aus der Region.

Mit dabei war auch Martha Schultz: „In Summe entfällt rund ein Fünftel aller Nächtigungen in Tirol auf den Bezirk Schwaz. Dabei hat vor allem der Sommer stark aufgeholt. Das ist nicht zuletzt auf die Positionierung als Ganzjahres-Urlaubsregion mit einem attraktiven Angebot vom Achensee bis zum Hintertuxer Gletscher zurückzuführen. Das ist unsere Stärke.“ Und die müsse ausgebaut werden. Laut ihr ist es wichtig, die Saison zu verlängern. „So verbessern wir die Wertschöpfung der Unternehmen und sichern ganzjährige Arbeitsplätze“, sagt Schultz. Dazu brauche es Marketing genauso wie attraktivere Rahmenbedingungen für die Angestellten. Ein wichtiger Punkt sei vor allem die Kinderbetreuung.

„Die fehlende Kinderbetreuung ist ein Hauptproblem für viele Frauen in der Branche“, sagt Schultz. Sie fordert die Politik auf, Geld in die Hand zu nehmen – vor allem im urbanen Bereich. „Ich denke, wir zahlen genug Steuern, dass es machbar ist, eine ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung bis in jedes Seitental und jedes kleine Dorf zu ermöglichen“, stellt Schultz klar. Denn vor allem für die kleineren und mittleren Betriebe sei die Kinderbetreuung oft eine Herausforderung. Da müssten die Gemeinden aktiv werden. Die Öffnungszeiten sollen sich an die jeweilige Region anpassen, denn nicht nur der Tourismus sei darauf immer mehr angewiesen, auch andere Branchen.

Ein großer Knackpunkt ist für Mario Gerber auch die Wertschätzung der Einheimischen gegenüber dem Tourismus. Der Tourismus bringe laut ihm viele Vorteile für die Einheimischen mit. „Nur sind die oft schon selbstverständlich geworden“, sagt Gerber. Vom Gratis-Skikurs für die Kleinen bis hin zu günstigen Seilbahnfahrten ermögliche der Tourismus mehr, als auf den ersten Blick für den Einheimischen zu sehen sei. Mittels eines Budgetpostens bei der Tirol Werbung könne man laut ihm gegensteuern.

Auch der Verkehr erzeuge viel Unmut in der Bevölkerung – auch wenn dieser oft hausgemacht sei, wie Gerber betont. Hier wolle man den Fokus auf Öffis für den Gast und Einheimischen legen.

Diskutiert wurde auch über den Fachkräftemangel, Investorenmodelle oder Airbnb.