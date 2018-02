Innsbruck – Es rumort seit Wochen in der Forsttechnik der Österreichischen Bundesforste (ÖBF). Hintergrund sind Befürchtungen, dass die hauseigene Abteilung, die vereinfacht gesagt für die Holz­ernte zuständig ist, weiter eingeschränkt oder gar gänzlich abgeschafft werde.

Intern war zu hören, dass der Tiroler Standort in Kramsach ebenso wie jener in St. Johann im Pongau aufgelöst wird. Mitarbeiter fürchten, dass sukzessive versucht werde, die Abteilungen auszuhöhlen, Mitarbeiter abzubauen und Aufträge anderweitig zu vergeben. Immer wieder ist auch zu hören, dass ausländische Firmen zum Zug kommen sollen. Auf Anfrage bestätigen die Bundesforste, dass der Standort Kramsach „immobilientechnisch“ verwertet werden soll. Er habe schon bisher als Lage gedient, so die Pressestelle. Stimmt so nicht, sagen Insider. Es sei vielmehr die Basis für die Holzeinbringer im Unterland gewesen.

In St. Johann i. P. wurden Mitarbeitern im Forstbetrieb Ersatzarbeitsplätze angeboten. Rund ein Sechstel der 1,2 Millionen Erntefestmeter, die die Bundesforste Jahr für Jahr einbringen, würden auch weiterhin mit eigenen Mitarbeitern gemacht. Von einem Abbau auf Raten könne keine Rede sein. Der Fortbestand der Forsttechnik sei, wenngleich in redimensionierter Form, gesichert. Fakt ist: Die Holzernte unterlag in den vergangenen Jahren einem hohen Wettbewerbsdruck und ist kostenintensiv. Deshalb, so formuliert es die Pressesprecherin, wurde an „Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerungen“ gearbeitet, was Verbesserungen brachte, die aber nicht ausreichten. Nun soll eine „sozial verträgliche“ Umgestaltung der Forsttechnik kommen. Betroffenen Mitarbeitern werden Ersatzarbeitsplätze angeboten. Auch werde der Bereich Straßenbau unverändert weitergeführt. Auch daran gibt es Kritik. Mitarbeiter fragen sich, wie dies ohne entsprechendes Material etwa aus dem Lager Kramsach geschehen soll. Kritische Stimmen gab es kürzlich vom Österreichischen Landarbeiterkammertag. Durch die Maßnahme würden „Arbeitsplätze und Know-how verloren gehen“. Laut Bundesforsten werden 98 Prozent der Aufträge an österreichische Unternehmen vergeben. (mw)