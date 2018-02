Krumpendorf – Die für Tourismus zuständige ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger hat am Montag die angekündigte Steuersenkung bei Nächtigungen von 13 auf zehn Prozent konkretisiert. Die Causa werde am Mittwoch von ihr im Ministerrat eingebracht, in Kraft treten soll das entsprechende Gesetz am 1. November, sagte Köstinger bei einem Pressegespräch in Krumpendorf (Bezirk Klagenfurt/Land) in Kärnten.

Im Tourismus sei der Wettbewerb auf internationaler Ebene sehr hoch, mit der Senkung liege man in Österreich dann auf gleichem Niveau wie Frankreich und Italien. In Deutschland sei der Steuersatz mit sieben Prozent allerdings deutlich niedriger, und in der Schweiz betrage er überhaupt nur 3,7 Prozent.

Die Senkung der Umsatzsteuer sei für die 15.000 Hotelbetriebe und 600 Campingplätze wichtig, so Köstinger, denn: „Fast nirgends sonst wird so schnell sichtbar, wenn Investitionen nicht getätigt werden.“ Das Volumen der steuerlichen Entlastung für die Betriebe bezifferte die Ministerin mit 120 Mio. Euro jährlich. Im Tourismus liege der Umsatz bei vier Mrd. Euro bei 144 Mio. Nächtigungen, die Erträge seien aber seit Jahren rückläufig.

Entlastung für Tirols Tourismusbetriebe

Tirols Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl begrüßt die Ankündigung von Köstinger und sieht darin einen „wichtigen Schritt für unseren Tourismus und ein klares Signal der Regierung, das man auf berechtigte Kritik reagiert“, so Hörl. Die damalige Anhebung sei „in keiner Weise gerechtfertigt“ gewesen und

habe „zahlreiche Tourismusbetriebe zusätzlich belastet“, kritisiert der Obmann in einer Aussendung. „Da hat man für zusätzliche Steuer-Euros eine der erfolgreichsten Branchen unseres Landes bestraft und dafür vor allem bei kleinen Betrieben eine wirtschaftliche Schwächung in Kauf genommen.“

Von einem „besonders positiven Signal der Entlastung für unsere heimischen Tiroler Tourismusbetriebe“ spricht LH Günther Platter: „Mit Beginn der kommenden Wintersaison werden unsere Tourismusbetriebe durch diese steuerliche Erleichterung entlastet und erhalten dadurch wieder mehr Luft zum Atmen, um Investitionen in den eigenen Betrieb zu tätigen. Das ist erfreulich und macht uns wiederum ein Stück weit wettbewerbsfähiger im international heiß umkämpften Tourismusmarkt.“

Touristiker jubeln österreichweit

Naturgemäß stößt die Steuersenkung auch bei den WKÖ-Touristikern auf Gegenliebe. Die Wirtschaftskammer-Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Petra Nocker-Schwarzenbacher, freute sich über „die umgehende Reparatur der Steuererhöhung auf Beherbergung“. Durch die Steuersenkung erwarte sich die Branche „keine Ersparnisse, sondern ein Anziehen der für die Branche so wichtigen Investitionen und positive Effekte bei Zulieferern und Beschäftigung“.

Die Freiheitliche Wirtschaft heftete sich die Absenkung auf ihre Fahnen. Denn die ÖVP, deren Tourismusministerin Elisabeth Köstinger heute die Absenkung ankündigte, habe die Erhöhung ursprünglich mitbeschlossen. Die NEOS bezeichneten die „Fehlerbehebung“ als „lange überfällig“ und orten weiteren Handlungsbedarf im Tourismusbereich. (TT.com, APA)