Innsbruck – Am 25. Mai tritt die EU-Datenschutzverordnung in Kraft, sie vereinheitlicht die Regelung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen. „Es wird einfacher, sich gegen Datenverwendung zu wehren“, sagt der Datenschutzrechtsexperte der Wirtschaftskammer, Florian Brutter: „Umgekehrt müssen Unternehmen ihre Kunden darüber informieren, was mit den Daten gemacht wird.“

Vor dem sorglosen Umgang mit sensiblen Daten auf Smartphones und Computerfestplatten warnt Kurt Wallasch, Computerforensiker beim Landeskriminalamt Tirol. Oft würden Computer mit alten Festplatten auf dem Flohmarkt oder auf Ebay verkauft, sensible Daten inklusive, denn auch gelöschte Daten könnten problemlos wiederhergestellt werden. Mit der neuen Verordnung wird es für eine Firma teuer, wenn Daten in falsche Hände gelangen. Der Strafrahmen erhöht sich ab 25. Mai auf bis zu zehn Millionen Euro Strafe. Es droht also eine Strafe bei Datenverlust, die Wirtschaftskammer rät Unternehmen zur Versicherung durch Cyberrisk-Produkte. (ver)