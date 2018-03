Wien, Innsbruck – Auch 16 Jahre nach der Euro-Bargeld-Einführung sind in Österreich noch alte Schilling-Scheine im Gesamtwert von umgerechnet 620 Mio. Euro im Umlauf. Zwei dieser Schilling-Banknoten verjähren am 20. April – der 1000er mit Erwin Schrödinger im Wert von etwa 73 Euro und der 500er mit Otto Wagner. Diese Scheine können nur noch gut drei Wochen bei der Nationalbank umgetauscht werden. Das ist auf die gesetzliche 20-Jahres-Frist zurückzuführen, denn seit 1998 sind diese Noten keine Zahlungsmittel mehr. Von der 500er-Note befinden sich noch fast 660.000 Stück im Wert von 24,0 Mio. Euro im Umlauf, vom 1000er sogar 1,16 Mio. Stück im Wert von 84,5 Mio. Euro. Das sind insgesamt 108,5 Mio. Euro.

Nach Ablauf der Frist wird die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) diesen Betrag, der buchmäßig existiert, an den Finanzminister überweisen. Für das Budget ist das ein Sonderertrag. Eigentlich würde sich dadurch der Gewinn der OeNB erhöhen, aber der Bund hat gesetzlich festgelegt, dass er das Geld bekommt.

Nicht davon betroffen sind alle Banknoten der letzten Schillingserie vor der Einführung des Euro – also auch der 1000er und 500er mit Karl Landsteiner und Rosa Mayr­eder. „Diese können zeitlich unbegrenzt umgetauscht werden“, erläutert Tirols Notenbankchef Armin Schneider. In Tirol sind immerhin noch insgesamt 850.000 Schilling ausständig, die nie umgetauscht wurden. Das sind umgerechnet rund 60 Mio. Euro, ein Stapel zweimal so hoch wie die Europabrücke. Oft würden die Scheine daheim gehortet, versteckt und vergessen, viele tauchen erst nach einem Sterbefall wieder auf. „Einmal besuchte uns ein Paar, das etliche tausend Schilling unter einer eingegangenen Zimmerpalme gefunden hatte“, so Schneider. Hintergrund dieses Geldverstecks: Die Pflanze war ein besonders „findiges“ Geschenk zur Hochzeit – vor 20 Jahren.

Bei der letzten Tour des OeNB-Busses wurden 2017 in Tirol noch rund zwei Mio. Schilling in Euro umgetauscht, in ganz Österreich waren es 30 Mio. Schilling (2,18 Mio. Euro). (APA, hu)