Von Serdar Sahin aus Boao

Boao – In Hainan, einer Tropeninsel im südchinesischen Meer, gaben sich gestern die Eliten der Weltpolitik die Klinke in die Hand – auch die heimische Polit-Spitze war dabei. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sind derzeit bekanntlich auf China-Mission. Van der Bellen hielt nach seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping die Eröffnungsrede beim hochrangig besetzten Boao-Wirtschaftsforum. Unter den Zuhörern befanden sich etwa UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und IWF-Chefin Christine Lagarde.

Das riesige Areal in der gleichnamigen Ortschaft Boao glich einem Hochsicherheitstrakt. Überall sah man Sicherheitspersonal, das penibel kontrollierte. Niemand kam ohne Ausweis hinein oder heraus. An wichtigen Eingängen gab es Kameras – auf den darunter hängenden Monitoren wurden zeitgleich das Gesicht und die Ausweisnummer der gerade gescannten Person angezeigt. Der Staat überwacht eben alles.

Gastgeber Xi lobte eingangs das chinesische Volk, dessen Beitrag in den vergangenen vier Jahrzehnten für massiven wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt habe. Er sprach von einer zweiten Revolution. China werde sich weiter öffnen, sagte der mächtigste Mann Asiens wohl in Richtung US-Präsident Donald Trump. Dieser hat ja Zölle auf Stahl und Aluminium aus China erlassen. Peking reagierte seinerseits mit Maßnahmen. Xi versprach, die moderne sozialistische Marktwirtschaft chinesischer Prägung fortzuführen. Er will Eigentumsrechte stärken, leichteren Marktzugang für ausländische Investoren, und er bekannte sich zum Klimaschutz – ganz nach dem Motto des Forums „Offenheit und Innovation“.

Auch Van der Bellen würdigte die wirtschaftliche Entwicklung im Reich der Mitte. „Vor 40 Jahren war China arm – im ökonomischen Sinne. Schaut euch China heute an. Gratulation.“ Der Außenhandel sei das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. „Ein freies, faires und zuverlässiges weltweites Handelsregime ist entscheidend für Österreich.“ Von wirtschaftlicher Offenheit würden aber nicht nur kleine Länder wie Österreich profitieren, sondern „jede Volkswirtschaft in Asien, Europa und darüber hinaus. So genannte Handelskriege sind das Letzte, was wir brauchen.“ Van der Bellen ist überzeugt davon, dass eine grüne Wirtschaft für mehr Wohlstand sorgen wird, nicht nur für diese Generation.

„Wir müssen das Klimaschutzabkommen von Paris und unser grünes Wachstum aufrechterhalten und noch weiter tragen“, betonte der ehemalige Grünen-Chef. Schließlich appellierte er für ein Miteinander anstelle eines Gegeneinanders. „Lasst uns vereinen, um gemeinsame Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu finden. Und neue Lösungen für neue Herausforderungen.“

Unterdessen standen für Kanzler Kurz Gespräche mit den Premierministern von Singapur, Lee Hsien Loong, und Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi, sowie mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte auf dem Programm.