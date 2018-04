Von Serdar Sahin aus Chengdu

Chengdu – Es sei wichtig gewesen, „geballt“ aufzutreten, lautete Van der Bellens Resümee gestern am letzten Tag des Besuchs. Mit dabei waren neben einer über 200-köpfigen Delegation aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz und vier Minister. Van der Bellen verwies auf die unterzeichneten Abkommen im Umfang von 1,5 Mrd. Euro. Auch Kurz nannte die Visite einen „vollen Erfolg“. Für FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl war das der Startschuss für den Asien-Schwerpunkt.

Unter den abgeschlossenen Deals befindet sich etwa ein neuer Direktflug von Shen­zhen nach Wien. Ab Oktober soll die Hainan-Airlines die Bundeshauptstadt zweimal wöchentlich anfliegen. Das dürfte die Touristiker besonders freuen. Österreich steigt nämlich in der Gunst der chinesischen Urlauber massiv. Im Vorjahr kamen aus dem Land rund 900.000 Gäste in die Alpenrepublik – ein Plus von 25 Prozent zu 2016.

Zudem wurde der erste ÖBB-Güterzug von der westchinesischen Millionenmetropole Chengdu nach Wien, beladen mit Schlafsäcken und Elektrogeräten, verabschiedet. Nach einer Fahrt über Kasachstan, Russland, die Ukraine und die Slowakei wird der Zug der ÖBB Rail Cargo in 13 Tagen in der Bundeshauptstadt eintreffen.

Geplant seien künftig fünf bis sieben Züge pro Woche zwischen den beiden Ländern, erklärte ÖBB-Chef Andreas Matthä. Die Verbindung sei eine Chance für die österreichischen Exportwirtschaft. Derzeit sind die Kapazitäten zwar nach Österreich ausgelastet, aber auf dem Rückweg noch nicht. Bis 2020 soll die Bahnfrequenz zwischen China und Europa auf etwa 2000 pro Jahr verdoppelt werden. Von China wird daher der Ausbau der „Neuen Seidenstraße“ forciert. Per Bahn würden die Güter schneller als mit dem Schiff geliefert. Auf dem Seeweg sind Waren nach Europa bis zu 40 Tage unterwegs. Allerdings sei der Seeverkehr noch billiger, so Matthä. „Daran müssen wir arbeiten.“

Bei der Visite ging es aber nicht nur ums Geschäft. So fragte man sich, ob Van der Bellen einen Panda mit nach Hause nehmen werde. Freilich nicht für sich selbst, der Panda wäre für den Tiergarten Schönbrunn gedacht. Daraus wurde zwar nichts, aber ein wenig Geduld könnte sich auszahlen. Man werde das Anliegen wohlwollend prüfen, erzählte das Staatsoberhaupt nach dem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Van der Bellen hat Xi zu einem Gegenbesuch nach Wien eingeladen. Ein pelziges Gastgeschenk würde sich da wohl anbieten – das könnte schon im kommenden Jahr der Fall sein. Bis dahin musste sich die Austro-Polit-Spitze mit einer Besichtigung der Tiere im Panda-Park nahe Chengdu begnügen.