Luftverschmutzung

Ikea, Nestle und Co. für schärfere Lkw-Abgaswerte in der EU

Konzerne wie Ikea, Carrefour, Nestlé, DB Schenker, Alstom oder Unilever schrieben einen Brief an die EU-Kommission, in dem sie stärkeres Engagement für den Klimaschutz im Verkehrssektor fordern.