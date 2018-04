Innsbruck, Wien – Bis 2050 will Tirol energieautonom sein, das heißt, der Energieverbrauch soll um die Hälfte sinken und der Verbrauch aus erneuerbarer Energie um 30 Prozent steigen. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 hat – wie im Vorjahr – bei einem Wohnbaucheck erhoben, wie der Klimaschutz in den Bundesländern vorangeht. Anhand verschiedener Bewertungskriterien werden die Anstrengungen der Länder zur Umsetzung der Energiewende im Raumwärmebereich eingestuft. Zusammenfassend: Kein einziges Bundesland ist laut Global 2000 „Klimaschutzpionier“, ganz Österreich ist laut Bericht „zu wenig ambitioniert“.

Es gibt aber ein breites Mittelfeld mit Niederösterreich, Vorarlberg und Salzburg an der Spitze, die bereits deutliche Akzente setzen. Wien, Kärnten und Oberösterreich liegen knapp dahinter, deutlich abgeschlagen sind Tirol, das Burgenland und die Steiermark, wo die Wärmewende deutlich langsamer als notwendig und möglich abläuft. Tirol ist laut Ökotest deutlich abgeschlagen, es gebe einen zu hohen Bestand an Ölheizungen. „Dieser geht zwar zurück, aber zu langsam“, sagt Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von Global 2000. Zudem seien keine wirksamen politischen Maßnahmen geplant, um die Ölheizung weniger attraktiv zu machen. Niederösterreich etwa habe ein Verbot von Ölheizungen in Neubauten eingeführt.

Zudem werde in Tirol das Heizen mit Erdgas noch weiter forciert (+40 Prozent in den vergangenen zehn Jahren), doch auch Erdgas sei ein fossiler Brennstoff, ein Ausstieg sei also auch aus Erdgas notwendig, sagt Wahlmüller. Tatsächlich punkten kann Tirol aber bei der Gebäudesanierung. Es setzt sich hier laut Studie zusammen mit Salzburg im Österreich-Vergleich deutlich ab. Nicht nur bei der Anzahl, auch bei der Qualität der Sanierung sei Tirol klarer Vorreiter. Erreicht werden nach der Sanierung Gebäude der Klasse B, während in den übrigen Bundesländern nach der Sanierung lediglich Klasse C erreicht werde. Abgeschlagen sei Niederösterreich, wo es nach einer Sanierung den höchsten Energieverbrauch österreichweit gibt. (ver)