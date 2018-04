Düsseldorf – Zahlreiche deutsche Kommunen prüfen im Zuge der Übernahme von Innogy, die in Österreich maßgeblich an der Kärntner Kelag beteiligt ist, durch E.ON ihre Verträge mit dem Energieversorger. Wie das Handelsblatt heute, Dienstag, berichtete, könnten die Kommunen eine Ausstiegsklausel nutzen, um etwa Energienetze wieder vollständig in ihre Hand zu bekommen.

Demnach hätten sich dutzende Kommunen bereits bei spezialisierten Anwaltskanzleien gemeldet, um eine erste Einschätzung zu erhalten.

Die RWE-Tochter Innogy hält laut Bericht 100 Beteiligungen an Stadtwerken und 4000 Konzessionsverträge mit Kommunen. Durch diese Verträge kann Innogy die Netze exklusiv betreiben und von Energielieferanten Gebühren erheben. Außerdem erhält Innogy Millionen an Dividenden von Stadtwerken. Das macht diese Beteiligungen sehr lukrativ.

Klausel als Druckmittel

In einem großen Teil dieser Verträge gibt es laut Handelsblatt eine Ausstiegsklausel für den Fall, dass der Eigentümer von Innogy wechselt. Diese Klausel könnten die Kommunen als Druckmittel nutzen, um bessere Verträge auszuhandeln oder ihre Netze wieder selbst zu besitzen und betreiben.

Im März hatten RWE und E.ON bekanntgegeben, dass sie sich im Rahmen eines Tauschgeschäfts neu aufstellen wollen. RWE soll zum reinen Energieproduzenten werden, E.ON zum Energieversorger. Dafür spalten sie die RWE-Tochter Innogy auf: RWE bekommt das Geschäft mit erneuerbaren Energien, E.ON die Netze. Zusätzlich will E.ON seine Kraftwerke an RWE abtreten. Die Transaktionen sollen Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein – falls die Kartellbehörden zustimmen.

Laut Handelsblatt hatte sich RWE immer um seine Partnerschaften mit Kommunen gekümmert, während das bei E.ON nicht so intensiv der Fall war. „Viele Kommunen sind gegenüber E.ON skeptisch“, sagte Guntram Pehlke, Chef der Dortmunder Stadtwerke DSW21, dem Blatt. Auch die Dortmunder prüfen demnach ihre Verträge mit Innogy.

Das Unternehmen bestätigte dem Bericht zufolge die Existenz der Ausstiegsklauseln in vielen Verträgen. Es hätten sich auch schon Unternehmen gemeldet, die die Klauseln ziehen wollen. (APA/AFP)