Wien – In Österreich unterliegen fest installierte Kameras mit Blick auf öffentliche Bereiche der im Datenschutzgesetz festgelegten Meldepflicht und dem Registrierungsverfahren für Videoüberwachungen. Ob dies auch für Minikameras – so genannte Dashcams – in Fahrzeugen gilt, ist umstritten. Diese sind zwar nicht verboten, ausdrücklich genehmigt wurden sie jedoch nie. Nun sorgt ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes auch hierzulande für Aufmerksamkeit. Das Gericht entschied vergangene Woche, dass Aufnahmen von Dashcams bei Unfällen als Beweis vor Gericht verwendet werden dürfen.

„Wir gehen davon aus, dass diese Thematik sehr rasch auch nach Österreich kommt. Versicherungen nehmen schon jetzt in ihren Verfahren Dashcams zur Beweiswürdigung her“, erklärt die Fachvertretung der Versicherungsunternehmen der Wirtschaftskammer Tirol (WK) auf Anfrage der TT. Man sehe dies als probates Beweismittel, das durchaus Potenzial hat, Rechtsfragen schneller zu lösen. „Insofern wird man sich in der Versicherungsbranche diesem neuen Beweismittel sicher nicht verschließen“, meint der Sprecher der Versicherungswirtschaft in der WK Tirol, Walter Schieferer.

Doch derzeit sind die heimischen Versicherer in Sachen „Dashcam“ auf Grund der Rechtslage eher zurückhaltend. So betont die Generali in einer Stellungnahme, dass auf Grund der aktuellen Gesetzgebung die Verwendung von Dashcams im öffentlichen Verkehr in Österreich nicht zulässig sei. „Datenschutz steht bei der Generali an oberster Stelle, daher gibt es derzeit keine Überlegungen, Aufnahmen von Dashcams als Beweis von Unfällen heranzuziehen“, so die Versicherung. Erst wenn die rechtliche Zulässigkeit derartiger Dashcams durch Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung in Österreich eindeutig geklärt sei, können Evaluierungen in der österreichischen Versicherungsbranche gestartet werden.

Die Uniqa, Österreichs größter Versicherer, erklärte auf Anfrage, dass es aus ihrer Sicht dazu sehr klare Regelungen gebe. „Wenn Videoaufzeichnungen dazu verwendet werden, die eigene Unschuld nach einem Unfall zu beweisen, so ist das zulässig. Wenn ich sie dazu verwenden möchte, mögliche Schädiger festzuhalten, ist das unzulässig“, so Uniqa-Sprecherin Carolina Burger. Ein Gericht könne die Aufnahmen aber als Beweis zulassen. Grundsätzlich sei es schon vorgekommen, dass Versicherte Videos als Beweis vorlegen. „Wir können die Aufnahmen nur dann verwenden, wenn das Gericht die Beweise für zulässig befindet oder das Video dazu dient, die eigene Unschuld zu beweisen“, betont Burger. Grundsätzlich sei es natürlich einfacher, einen Schadensvorgang zu beurteilen, wenn Video-Aufzeichnungen vorhanden sind. Allerdings sei das irrelevant, weil die Gesetze und der Datenschutz übergeordnet seien und sich die Uniqa nur danach richte.

Die Rechtslage ist laut WK-Experten aber nicht ganz so eindeutig. Grundsätzlich sei es in Zivilrechtsprozessen möglich, dass ein Richter die Aufnahmen einer Dashcam als Beweismittel zulässt. Es handle sich dabei zwar um einen rechtswidrig erlangten Beweis, allerdings ist der Oberste Gerichtshof der Ansicht – derzeit gebe es dazu keine gesetzliche Regelung –, dass auch solche Beweise zulässig sein können. Damit liege bei einem Prozess die Entscheidung im Rahmen einer Interessenabwägung immer beim jeweiligen Richter. So meint der Fachverband der WK: „Geht es hingegen in einem Strafverfahren etwa um fahrlässige Tötung oder Körperverletzung nach einem Unfall, würden Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel wohl zugelassen werden.“ Denn im Strafrecht seien Beweismittel dann zulässig, wenn es keine Verwertungsverbote gibt – sogar wenn sie rechtswidrig beschafft wurden. Und ein solches Verwertungsverbot fehle in Österreich.

Für die Versicherer wäre eine klare rechtliche Regelung auf jeden Fall wünschenswert, würde diese doch einige Vorteile mit sich bringen. „Vielleicht kann man durch das Liefern guter Bilder streitige Verfahren vor Gericht, die kostenintensiv sind und auch die Gerichte selbst binden, vermeiden“, meint Schieferer. Zudem würden solche Systeme unter Umständen auch helfen, Versicherungsbetrügereien einzugrenzen. Dashcams würden aber auch kritisch gesehen, weil Verkehrsteilnehmer diese dazu benutzten, um selbst Geschwindigkeitsrekorde zu filmen, die wiederum manchmal zu Unfällen führen. „Wie überall gibt es ein gute und eine schlechte Seite, wobei die positiven Effekte sicher überwiegen“, so Schieferer abschließend. (hu)