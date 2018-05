Bozen, Hamburg – Das in Bozen bereits seit Längerem diskutierte Dieselfahrverbot soll nun kommen. Bürgermeister Renzo Caramaschi kündigte gestern an, dass ab 1. Jänner 2019 alle Dieselfahrzeuge bis zur Euro-Klasse 3 aus der Stadt ausgesperrt werden sollen. Es handle sich dabei um eine Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität, diene aber auch der Verkehrsberuhigung. Von einer solchen Maßnahme betroffen wären rund 17 Prozent des Fuhrparks in Bozen. Noch ist nicht klar, ob das Fahrverbot im gesamten Stadtgebiet oder nur in bestimmten Zonen gelten soll. Eine endgültige Entscheidung soll der Stadtrat am Montag treffen. Dabei soll auch beschlossen werden, im Stadtgebiet eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern auf der Brennerautobahn zu fordern.

Auch Hamburg hat – deutschlandweit als erste Großstadt – ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge beschlossen. Wie die Hansestadt ankündigte, ist vom 31. Mai an eine Sperrung zweier Straßenabschnitte für ältere Diesel geplant. Betroffen sind alle Fahrzeuge, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Betroffen sind rund 168.000 Hamburger Pkw sowie alle anderen Diesel aus Deutschland und dem Ausland, die nach Hamburg einfahren.

Der Termin für das Inkrafttreten des Verbots hatte sich verzögert. Zunächst mussten die Begründungen des Bundesverwaltungsgerichts zu dessen Grundsatzurteilen vom Februar von den Hamburger Behörden ausgewertet werden. Das Gericht hatte darin Fahrverbote grundsätzlich für zulässig erachtet, um die Belastung durch Stickoxide zu verringern. (APA, TT)