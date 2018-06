Wien – Der österreichische Außenhandel befindet sich im Höhenflug. Erstmals sollen die heimischen Exportunternehmen bei den Ausfuhren den Wert von 150 Milliarden Euro knacken, wie Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer gestern bei einem Pressegespräch verkündete. Doch gerade der wichtigste Abnehmer für heimische Waren soll die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer Österreich – und damit die österreichischen Exportunternehmen – ausspioniert haben.

Die angebliche Bespitzelung durch Deutschland bezeichnete der neue Präsident der Wirtschaftskammer als „skandalös“. „Das macht man unter Partnern nicht“, sagte Mahrer am Donnerstag bei der Eröffnung des von der WKÖ organisierten „Österreichischen Exporttags 2018“ im Beisein der Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Mahrer sprach von einer „massiven Verstimmung“ in den Beziehungen und forderte die deutsche Bundesregierung auf, „der österreichischen Wirtschaft“ offenzulegen, „welche Exportbetriebe in welchen Bereichen wann genau abgehört wurden“. Zudem wolle er wissen, ob die Spionage durch den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) noch weiterläuft. „Die wirtschaftliche Zusammenarbeit hängt maßgeblich vom Vertrauen ab“, betonte der WKÖ-Chef.

Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Österreichs – vor Italien, den USA, Frankreich und der Schweiz. 30 Prozent aller heimischen Exporte gehen den Angaben zufolge in das Nachbarland.