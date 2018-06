Innsbruck, Reutte, Wien – Auf der Betriebsrätekonferenz am Dienstagabend, die TT berichtete, beschloss der ÖGB Tirol unter anderem flächendeckende Betriebsversammlungen. Auf Anfrage der TT erklärt ÖGB-Tirol-Sprecherin Helena Sachers, dass bis Ende nächster Woche an die 100 Versammlungen geplant seien, bei denen Tausende Arbeitnehmer erwartet werden. Die ersten Betriebsversammlungen fanden unter anderem bereits bei Plansee-Ceratizit in Reutte statt. „Von den anwesenden 400 Kollegen haben 399 die Resolution des ÖGB angenommen“, erklärt Betriebsratsvorsitzender Roland Weirather. Das Vorhaben der Regierung sorgt in den Werkshallen für viele Diskussionen und auch für Ernüchterung, so der Arbeitnehmervertreter.

Indessen gehen die Wogen auch in der Tiroler Politik hoch. So hat der Arbeiter- und Angestelltenbund (AAB) Tirol am Mittwoch die Bundesorganisation des AAB offiziell aufgefordert, dass bei möglichen neuen gesetzlichen Regelungen die Sozialpartner eingebunden werden. Ein Gesetz über die Köpfe der Sozialpartner hinweg sei nicht in Ordnung und unmöglich. Weiters müsse es für die geplanten Änderungen ein ordentliches Begutachtungsverfahren geben. „Es darf nicht an der 40-Stunden-Woche und an den Zuschlägen für Mehrarbeit gerüttelt werden“, betont Landesrätin und Tiroler AAB-Obfrau, Beate Palfrader, in einer Aussendung. Der Bundes-AAB sei eine Vertretung der Christlich-Sozialen ArbeitnehmerInnen. Wenn er diesen Auftrag ernst nehme, setze sich der Bundes-AAB für oben genannte Vorgangsweise ein.

„Sehr verwundert“ zeigt sich Tirols ÖVP-Wirtschaftsbundchef Franz Hörl über die wiederholte Kritik seiner Parteifreunde Beate Palfrader und Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl an den Arbeitszeit-Plänen der Bundesregierung. Die Maßnahmen würden einzig und allein dazu dienen, die klein- und mittelständischen Betriebe wettbewerbsfähiger zu machen, so Hörl. Frontal angegriffen wurden Palfrader und Zangerl von Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Zangerl sei eine „andauernde Belastung für das politische System in Tirol“ und solle endlich aus der ÖVP austreten, forderte Abwerzger. Denselben Schritt legte der FPÖ-Obmann auch Palfrader nahe.

Indessen erwartet der ÖGB für die am Samstag geplante Großdemo in Wien mehrere zehntausend Teilnehmer, wie Organisator Willi Merny gegenüber der APA erklärte. Unter die Demonstranten werde sich eine große Gruppe des SPÖ-Parlamentsklubs mit Fraktionschef Christian Kern an der Spitze mischen. Seitens der ÖVP dürften etliche Christgewerkschafter den Weg durch die Innenstadt antreten. (hu)