Wien – Die Regierung hat im gestrigen Ministerrat das Standortentwicklungsgesetz beschlossen. Dadurch sollen „standortrelevante“ Großprojekte wie zum Beispiel die dritte Piste in Schwechat schneller genehmigt werden können. Dauert ein Verfahren zu lange, sollen solche Vorhaben automatisch abgesegnet werden, auch wenn das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP) noch nicht abgeschlossen ist. Ob ein standortrelevantes Vorhaben im besonderen öffentlichen Interesse der Republik Österreich liegt oder nicht, entscheidet schlussendlich die Regierung im Ministerrat.

Die Reaktionen auf die beschlossene Vorlage fielen im an Großprojekten nicht armen Bundesland Tirol unterschiedlich aus. Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich erfreut, dass damit die „Hürden für die Realisierung wesentlicher Investitionsvorhaben im Sinne der Öffentlichkeit“ deutlich schrumpften. „Jeder Schritt, der zu einer Straffung und Beschleunigung von Verfahren führt, ist zu begrüßen.“ Der grüne Koalitionspartner äußerte hingegen massive Bedenken: „Mit diesem Beschluss wird die Umweltzerstörung zur Regierungslinie“, so Grünen-Klubobmann Gebi Mair. Das Durchwinken von Projekten nach 18 Monaten sei eine „Schnapsidee“. Wenn in einem Strafprozess nach 18 Monaten kein Urteil gefällt ist, dann gehe der Räuber auch nicht automatisch frei, so Mair.

Gar für verfassungswidrig hält der Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk die neue Regelung, „sowohl vom Verfassungsrecht als auch vom Europarecht her“. Funk sieht dabei auch eine „allgemeine besorgniserregende“ Entwicklung. Das betreffe nicht nur die Verfahren bei Großprojekten, sondern auch die Vorgangsweise bei der Arbeitszeitflexibilisierung oder im Bezug auf die Grenzsicherung. Es sei der Eindruck zumindest nicht von der Hand zu weisen, „dass von Regierungsseite die Bereitschaft hoch ist, über Bedenken, Einwände und Kritik – auch juristische – sich einfach hinwegzusetzen“.

Auch für Verfassungsrechtler Heinz Mayer ist das Vorhaben rechtswidrig. Der Ausgang der Prüfung lasse sich durch eine solche Regelung leicht manipulieren. „Die Behörde braucht ja nur nichts zu tun, wenn sie ein Projekt genehmigt haben will, und dann ist es genehmigt“, sagte Mayer. Auch die Projektbetreiber selbst könnten die Prüfung bewusst verzögern, um einen positiven Bescheid durch Fristablauf zu erreichen. „Außerdem muss man ja auch die Parteienrechte der Gegenparteien wahren.“ Dem widerspricht Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP). Es sollen keine Rechte beschnitten, sondern lediglich die Frist in der ersten Instanz begrenzt werden. „Der weitere Instanzenzug bleibt natürlich bestehen“, betont Blümel. Verfassungsjurist Funk lässt dies nicht gelten. Es sei ein Neuerungsverbot geplant. Das heiße, es ist mit Ablauf der 18 Monate vorgesehen, dass dann keine neuen Aspekte mehr ins Spiel gebracht werden können. Man könne zwar gegen die Genehmigung wegen Zeitablaufs mit rechtlichen Mitteln ankämpfen, „aber mit gefesselten Händen“.

Das Gesetz soll mit 1. Jänner 2019 in Kraft treten.