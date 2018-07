Innsbruck — Flugausfälle, Verspätungen, nicht erbrachte Serviceleistungen im Urlaub häufen sich, zeigt eine Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich. Viele Probleme lassen sich vor Ort lösen, sagen Konsumentenschützer; zudem wurde es einfacher, eine Entschädigung zu erhalten.

Pauschalreisen: Die best­e rechtliche Absicherung haben Konsumenten bei Pauschalreisen, erklärt Konsumentenschützer Christian Schuster-Wolf von der AK Tiro­l: „Die Vorteile reichen von umfangreichen Informationspflichten des Reiseunternehmens über einen umfassenden Insolvenzschutz, das Recht zur Übertragung der Reise an eine andere Person bis hin zu Schadenersatzansprüchen für entgangene Urlaubsfreude." Ansprechpartner bei Problemen ist dabei immer der Veranstalter. Bei Flugverspätungen und Annullierungen müssen sich Konsumenten jedoch weiter an die Airline richten.Onlinebuchung: Die AK Tirol rät bei Buchungen im Netz, noch einmal alle Daten in Ruhe zu kontrollieren. Stimmt das Eingegebene nicht mit den Daten im Pass überein, kann es teuer werden; im schlimmsten Fall könne die Airline sogar die Beförderung verweigern. „Vergewissern Sie sich (vor Bekanntgabe Ihrer Kreditkartennummer), dass der Veranstalter eine Insolvenz­absicherung hat. Unmittelbar nach der Buchung müssen Sie eine schriftliche Bestätigung erhalten, die noch einmal alle Reise- und Kontaktdaten enthalten muss", betont die AK.Flugausfälle und Verspätungen: Streiks, Insolvenzen und der starke Wettbewerb haben zuletzt die Zahl der Beschwerden über Flugausfälle um 25 Prozent steigen lassen. „Im Fall von Streiks hat der Konsument bei Annullierungen, Störungen und Verspätungen Rechte nach der EU-Fluggastverordnung. Dies reichen von Tickets für einen anderen Flug oder dass man sein Geld zurückbekommt. Am Flughafen muss man mit Essen, Getränken und auch einer Übernachtungsmöglichkeit in einem Hotel versorgt werden", sagt Schuster-Wolf. Ab drei Stunden Verspätung steht dem Fluggast je nach Entfernung zum Zielflughafen eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro zu. Ansprechpartner ist die durchführende Airline. Mängel in der Unterkunft: Zimmer oder Appartements, die kleiner sind als versprochen, nicht erbrachte Serviceleistungen oder Baustellen im Hotel, die das Erholen unmöglich machen, „kommen immer wieder vor", sagt der AK-Konsumentenschützer. Bei nicht erbrachten Serviceleistungen oder Zimmern, die dem Versprochenen nicht entsprechen, sei es wichtig, sich zuerst vor Ort beim Veranstalter zu beschweren. „Das hat rechtliche und praktische Folgen", sagt Schuster-Wolf. Zum einen sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei einer Beschwerde der Mangel behoben wird. Zum anderen würden sich die Ansprüche einer Entschädigungszahlung verringern, falls sich der Mangel nicht beheben lässt, wenn man sich nicht beschwert. Wichtig sei, die Beschwerde schriftlich festzuhalten und sich vom Veranstalter bestätigen zu lassen. Auch Lärm- und Staubbeeinträchtigungen durch eine Baustelle kommen nicht selten vor. Wenn diese gut dokumentiert werden, mit Fotos und Audioaufnahmen, sei die Wahrscheinlichkeit ebenfalls hoch, Geld zurückzubekommen oder in ein anderes Hotel verlegt zu werden.Versicherungen: „Eine Stornoversicherung würde ich jedem empfehlen", sagt Schuster-Wolf. Zudem rät der Konsumentenschützer je nach Urlaubsaktivitäten zu individuellen Zusatzversicherungen. Preise und Leistungen sollten verglichen werden. Auch, ob Leistungen durch die Kreditkarte bereits abgesichert sind. (ecke)