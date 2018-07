Brüssel – Die EU könnte mit zusätzlichen Zöllen unter anderem auf Soja, Mandeln, Erdnüsse, Wein, Parfüm, Holz­pellets oder Telefone aus den USA antworten, sollte US-Präsident Donald Trump seine Drohung von Strafzöllen auf Autos wahrmachen. Das berichtete die Bild am Sonntag. Die Liste möglicher Produkte ist demnach 50 Seiten lang. Insgesamt gehe es um Importe im Umfang von 300 Milliarden Dollar (255 Mrd. Euro).

Allerdings gibt es vor dem USA-Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström an diesem Mittwoch noch Hoffnung auf Lösungen am Verhandlungstisch. Die EU verfolgt dabei der Zeitung zufolge eine Doppelstrategie: Sie will in Washington anbieten, dass beide Seiten bestehende Zölle auf bestimmte Waren senken. Sollte Trump den Handelskonflikt aber eskalieren, werde es harte Vergeltungsmaßnahmen geben. Welche US-Waren tatsächlich betroffen sein könnten, werde derzeit unter den EU-Mitgliedsländern abgestimmt.

US-Finanzminister Steve Mnuchin hatte beim Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires in Argentinien Verhandlungsbereitschaft signalisiert. „Wir würden ein Handelsabkommen akzeptieren, frei, ohne Zölle“, betonte er. „Unser Ziel ist ein freier, offener und ausgeglichener Handel.“ Mit Blick auf die US-Reise von Juncker und Malmström sagte Mnuchin: „Wir freuen uns auf ein Angebot.“

Ohne Aufhebung der US-Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl kann es laut dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire aber kein­e Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen geben. Darin seien sich Frankreich und Deutschland einig, sagte Le Maire.

Tatsächlich zeigt eine Analyse des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass ausgerechnet die US-Wirtschaft wegen drohender Strafzölle in zahlreichen Ländern der größt­e Verlierer im Handelsstreit sein könnte. Letztlich würde aber die ganze Welt unter einem Zoll-Wettrüsten leiden. Im schlechtesten Fall könnte die weltweite Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 um 0,5 % oder 430 Mrd. US-Dollar (368,47 Mrd. Euro) niedriger liegen als bisher erwartet, schätzt der IWF. (dpa, Reuters