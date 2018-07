Von Verena Langegger

Innsbruck – Die Angst vor Gentechnik ist in Europa groß. Laut einer deutschen Umfrage hielten fast 80 Prozent der Befragten ein Verbot in der Landwirtschaft für „wichtig“ bzw. „eher wichtig“. Diese Ablehnung dürfte in Österreich ähnlich sein. Eines ist klar, wenn auf einem österreichischen Produkt im Supermarkt das Schild „gentechnikfrei“ prangt, dann ist im Produkt tatsächlich nichts gentechnisch Verändertes drin, auch nicht vor der Verarbeitung. Das bestätigt auch Heidemarie Porstner, Gentechnikexpertin von Global 2000. „Die Kuh, von der etwa die Milch kommt, hat dann garantiert keine gentechnisch veränderte Futterpflanze gefressen.“

Gentechnik-Verfahren unterliegen mit der kürzlich getroffenen Entscheidung des EuGH strikten Richtlinien – wer eine Pflanze mit bestimmten Verfahren (siehe unten) verändern will, der muss vor der Zulassung ihre potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier überprüfen lassen. „Wenn sie zugelassen werden, müssen sie gekennzeichnet werden, als Futtermittel, als Saatgut und als Lebensmittel“, erklärt Porstner. Genau das bringe die Sicherheit und Transparenz, für Bauern und Konsumenten gleichermaßen. Das sei vor allem für die Bio-Landwirtschaft essentiell, die ja in Österreich sehr wichtig ist. „Da ist Österreich, wie in der Gentechnik-Freiheit, wirklich Vorreiter in der EU und auch Vorbild.“

Kritisiert wird dieses Urteil von Vertretern der Landwirtschaft trotzdem. „Die österreichischen Bauern bekennen sich zu einer gentechnikfreien Produktion hochwertiger und gesunder Lebensmittel. Sie haben damit das Vertrauen der Konsumenten gewonnen. Dies wollen wir nicht aufs Spiel setzen, wir wollen aber im Wettbewerb auch nicht überbleiben, wenn dann ungekennzeichnete Produkte aus Ländern mit liberaleren Bestimmungen als in Österreich in den Regalen des Lebensmittelhandels landen und unsere aufwändiger hergestellten Erzeugnisse niederkonkurrieren“, stellt Bauernbund-Präsident Georg Strasser klar.

Denn es geht ums Geld. So könnte etwa ein gentechnisch veränderter Mais im Idealfall resistent sein gegen fast alles, also Hitze, Dürre oder etwa Schädlinge. Denn je größer der Output der Ernte, desto mehr Geld. Die Folgen für den Menschen sind, sollten gentechnisch veränderte Pflanzen in die Nahrungskette gelangen, allerdings noch nicht bekannt. Daher sind Umweltaktivisten mit dem EuGH-Entscheid zufrieden. „Die Entscheidung des EuGH ist ein Riesenerfolg und ein klares Bekenntnis zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.“ Das entspricht auch klar den Intentionen der Gentechnikrichtlinie aus dem Jahr 2001, so Porstner von Global 2000.

Auch mit Lebensmitteln ohne Gentechnik wird mittlerweile viel Geld gemacht. Speziell in Österreich, aber auch in Deutschland und einer wachsenden Zahl europäischer Länder wird z. B. Bio immer mehr zum wichtigen Marktfaktor: In Deutschland wird für 2018 ein Jahresumsatz im Wert von rund acht Mrd. Euro erwartet. In Österreich sind seit Jahren Milch, Eier und Geflügelfleisch vollständig als gentechnikfrei zertifiziert. Für Florian Faber von der ARGE Gentechnik-frei ein Standard: „Die als ,ohne Gentechnik hergestellt‘ gekennzeichneten Futter- und Lebensmittel haben sich als wichtiger neuer Qualitätsstandard auf dem europäischen Markt etabliert.“ Die erste Molkerei, die auf gentechnikfreie Milch umgestellt hat, war übrigens die Tirol Milch im Jahr 2003.