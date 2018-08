Von Stefan Eckerieder

Wien – Die Einigung der EU mit den USA im Handelsstreit vor rund einer Woche wird auf beiden Seiten als Erfolg gefeiert. Die vereinbarten Importe von US-Sojaprodukten sorgen weiter großteils für Verwunderung, bei Umweltschützern für Ärger.

In den USA wird zu 94 Prozent gentechnisch verändertes Soja hergestellt. Bislang ist aber noch unklar, ob die US-Sojasorten eine Zulassung für die EU haben. „Jede Sorte braucht eine eigene Zulassung. Diese Zulassungen kann man ja nicht willkürlich ausbauen“, sagt Heidemarie Porstner, Landwirtschafts-Expertin von der Umweltschutzorganisation Global 2000. Die Zulassungsverfahren sind teils langwierig, wenngleich Futtermittel, für die Soja überwiegend verwendet wird, rascher eine Genehmigung erhalten als Lebensmittel.

Die Umweltschützerin befürchtet, dass bei einer Wiederaufnahme der Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit den USA der Druck größer wird, die strengen Gentechnikverordnungen der EU zu lockern. Was auch Auswirkungen auf das strenge österreichische Gentechnikgesetz samt Anbau- und Verkaufsverbot haben könnte. In den USA wird der Anbau von gentechnisch veränderten Lebensmitteln lockerer gehandhabt als in der EU.

Die Zunahme von Gensoja-Importen würde laut Porstner zudem dem EU-weiten Trend zu gentechnikfreien Produkten widersprechen. „Österreich ist mit seinem Gentechnik-frei-Label Vorreiter. Andere Länder haben mittlerweile auch solche Labels eingeführt“, sagt Porstner. Der Sojaanbau in der EU wächst. Österreich ist bereits fünftgrößter Sojabohnenproduzent der EU, und das ausschließlich frei von Gentechnik. Dennoch wird auch gentechnikfreier Soja zugekauft, hauptsächlich aus Brasilien. Die Befürchtung ist, dass eine Veränderung der Handelsströme auch auf Kosten der gentechnikfreien Importe gehen könnte.

Doch bislang wird in der EU weiter Soja in Südamerika eingekauft. „Eine Veränderung der Handelsströme liegt an den Lieferanten und nicht an der EU“, heißt es aus der Landwirtschaftskammer. Und die Lieferanten würden bei ihren Einkäufen nach dem Preis gehen. Zumindest eine Konkurrenz für österreichischen Soja sei US-Soja wegen der steigenden Nachfrage nach gentechnikfreiem Soja nicht.

Im Alleingang hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (er sprach später von einer „Eingebung“) mit US-Präsident Donald Trump vereinbart, den USA Soja abzunehmen. Nach Strafzöllen gegen China hat das kommunistische Land unter anderem US-Soja mit Zöllen belegt, woraufhin US-Bauern auf Soja im Wert von Milliarden Dollar sitzen blieben.