Von Peter Nindler

Innsbruck – Dass beim „Grauvieh-Almtag“ der Jungbauernschaft/Landjugend Schmirn breit mit Regionalität geworben, aber kaum Regionales serviert wurde, hat jetzt eine breite Debatte im Land ausgelöst. NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger fordern mehr Sensibilität. Doch offensichtlich stellten sich die Veranstalter nach der Kritik ins Trotzwinkerl. „Ich musste mir schon einiges am Telefon anhören, da war wenig Einsicht da“, sagt Oberhofer.

Selbst der Schmirner Bürgermeister Vinzenz Eller meint: „Im Mittelpunkt des 20. Schmirner Almtages stand das Nordtiroler Grauvieh, das natürlich auch aus der Region kommt.“ Dass man vor allem im Sinne der zahlreichen Besucher darüber hinaus auch noch andere Produkte angeboten habe, verstehe sich von selbst. „Bei manchen Produkten – wie beispielsweise beim Schweinefleisch – ist dies aufgrund des fehlenden regionalen Angebots nicht anders möglich gewesen“, argumentiert Eller. LA Florian Riedl stellt sich ebenfalls hinter die Veranstalter des Schmirner Almtages: „Obwohl es natürlich immer Luft nach oben gibt“, wie Riedl zugibt.