Sonstiges
TT-Wandercup 2026
© Simone Steininger
Wunderschöne Wanderungen in den schönsten Gegenden, die unsere Heimat zu bieten hat. Auch heuer erwandern wir gemeinsam Tirols schönste Plätze. Wir freuen uns auf Sie!
TT-Wandercup 2026:
- So, 31.05. Kolsassberg - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- So, 14.06. Kitzbüheler Horn - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- So, 21.06. Rofan / Achensee - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- So, 28.06. Hintertux - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- Sa, 11.07. Matrei am Brenner (Samstag!) - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- Sa, 18.07. Sulden am Ortler (Samstag!) - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- So, 09.08. Patscherkofel - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- So, 30.08. Ehrwalder Alm - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- So, 06.09. Kappl - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
- So, 13.09. Serfaus - Route | Fotogalerie | Nachbericht | TV Beitrag
Änderungen vorbehalten.
Sonderbeilage 2026 mit allen weiteren Infos folgt!
Informationen
Treffpunkt und Ausgabe der Stempelkarten an den jeweiligen Austragungsorten findet immer von 08:30 bis 10:00 Uhr statt.
Ab jeweils 12:30 Uhr wird musikalische Unterhaltung beim Familienfest mit namhaften Musikgruppen und Live-Aufzeichnung für Radio U1 Tirol geboten.
Die Teilnahme am TT-Wandercup ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Bergbahntickets werden zum Sonderpreis am Tag des TT-Wandercups angeboten.
Besuchen Sie uns auch online unter TT-Wandercup und auf TT-Wandercup TV!