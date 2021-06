Wunderbare wanderbare Amalfi Küste

Da die TT-Wanderreisen an die Amalfiküste fürs Jahr 2020 leider abgesagt werden mussten, werden wir im Jahr 2021 dieses besondere Reiseziel zu den schönsten Flecken am Golf von Neapel wiederholen.

Die malerisch schöne Amalfiküste erstreckt sich entlang des Golfs von Salerno mit den bekannten Städte Positano, Ravello und Amalfi. Die Amalfiküste war schon im Römischen Reich ein beliebter Sommersitz wohlhabender Römer, die an der Küste zahlreiche Villen wie die Villa Romana Marittima in Minori bauten. Mit Blick auf das kobaltblaue Tyrrhenische Meer wandern Sie in Tälern und Landzungen zwischen Buchten, Stränden und mit Zitrusfrüchten, Weinreben und Olivenbäumen bepflanzten Terrassen. Eine einzigartige Landschaft - geschützt als UNESCO Welterbe.