Gut zu wissen: Ab wann ist ein Posting ein Hass-Posting?

Innsbruck — Es ist erst wenige Stunden alt, gilt aber schon jetzt als zukunftsweisend: Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) setzt in Sachen soziale Medien neue Maßstäbe. Die frühere österreichische Grünen-Chefin Eva Glawischnig-Piesczek hatte geklagt, weil sie von Nutzern in den Kommentaren unter einem Bild heftig beschimpft worden war. Der EuGH fand nun klare Worte: Facebook kann gezwungen werden, bei einer rechtswidrigen Beleidigung auch wort- und sinngleiche Kommentare weltweit zu entfernen. So schön, so gut.