Gut zu wissen: Das bedeuten die unterschiedlichen Sirenensignale

Innsbruck — Immer am ersten Samstag im Oktober wird in Österreich ein Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12 und 12.45 Uhr wird die Funktionsfähigkeit aller Sirenen überprüft — das betrifft in Tirol immerhin 1025, bundesweit mehr als 8200 Sirenen. Probeweise ertönen die vier Signale „Sirenenprobe", „Warnung", „Alarm" und „Entwarnung".