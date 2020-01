Gut zu wissen: Was wirklich gegen Erkältung hilft — und was nicht

Berlin – 15 Prozent der Bevölkerung infizieren sich in den Wintermonaten mit Erkältungsviren laut Rotem Kreuz. Und mit der Zahl an Infizierten steigt auch die an altbewährten Ratschlägen zu dem Thema. Wer wurde nicht schon einmal gerügt, weil er ohne Schal und Kappe vor die Tür ging? Wem wurde noch nie das absolute Allheilmittel gegen einen Schnupfen empfohlen? Viele der oft gehörten Tipps sind wissenschaftlich jedoch umstritten. Hier lesen Sie, welche wirklich helfen.