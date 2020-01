Gut zu wissen: Das müssen Windows-7-Nutzer jetzt beachten

Innsbruck — Mit Windows 7 verlässt in wenigen Tagen ein regelrechter Dinosaurier die Bühne der digitalen Welt. Ab dem 14. Jänner 2020 stellt Microsoft den Support für das weltweit immer noch weit verbreitete Betriebssystem ein — sein Aus ist damit besiegelt.

Nutzer sollten das keineswegs auf die leichte Schulter nehmen oder versuchen, es auszusitzen. Fakt ist: Wer Windows 7 weiter nutzt, hat mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Was jetzt zu beachten ist, lesen Sie hier:

Bei älteren Windows-Versionen: Links unten „Start" anklicken --> im geöffneten Menü mit der rechten Maustaste „Computer" anklicken und Eigenschaften auswählen. Im geöffneten Fenster stehen nun in der Mitte die Informationen zur Windows-Version.

Als das Aus von Windows XP angekündigt wurde, gab es große Aufregung. Damals nutzten das System nicht nur Private, sondern auch viele Unternehmen — und zwar noch weit über das Support-Ende hinaus. In vielen Betrieben konnten alte Programme nur mit dem veralteten Betriebssystem am Laufen gehalten werden. Auch in Geldautomaten steckte oft noch XP. Für Sicherheitsexperten war diese Zeit sehr nervenaufreibend. „Unsere Kunden haben aus der Situation bei Windows XP gelernt", sagte Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland. „Wer sich frühzeitig mit dem Umstieg beschäftigt, minimiert Risiken und Kosten und profitiert von aktuellen Sicherheitsfunktionen und Innovationen."