Fußball aktuell

Aktuelle Fußballmeldungen aus Österreich und der ganzen Welt

Mit uns bleibt ihr auf dem Rasen und abseits des Stadions stets am Ball – aktuelle Ergebnisse, kuriose Aussetzer und die heißesten Transfergerüchte inklusive!

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