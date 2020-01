BMW R 1250 GS Adventure: Großes Abenteuer auf der kleinen GS

Meran – Mit der BMW 850 GS fand letztes Jahr die Wachablöse der BMW F 800 GS statt – und dabei blieb kein Stein auf dem anderen. Kein Wunder, hatte doch die 800 GS schon knapp 10 Jahre auf dem Buckel. Der Tank wanderte wieder nach vorne, der Motor wurde komplett neu entwickelt und an Stelle des alten Brückenrahmens sorgt nun eine Gitterrohr-Konstruktion für Stabilität. Dass man heuer die Abenteuer-Version der kleinen GS – die BMW 850 GS Adventure – in die Schauräume der Händler rollt, war da nur der logische Schritt. Wir durften die kleine Abenteurerin heuer zum Test begrüßen und erinnern uns gerne an die 14 Tage zurück.