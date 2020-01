TschirgArt Jazzfestival 2020: Vorboten eines rebellischen Frühjahrs

Der Frühling ist zwar noch in weiter Ferne, am Programm für das kommende TschirgArt Jazzfestival, das ab 30. April 2020 zum 18. Mal in Imst über die Bühne geht, wird aber schon eifrig gebastelt. Eröffnet wird das Festival mit einem Auftritt von Saxophon-Virtuosin Candy Dulfer. Für den 1. Mai haben sich The Hamburg Blues Band und die Moj­o Bluesband angekündigt. Am 5. Mai macht Australiens erfolgreichster Jazz-Export, John Butler, auf seiner Europa-Tour in Imst Station.