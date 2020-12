Gut zu wissen: Wie man die Weihnachtszeit ohne Extrakilos übersteht

Innsbruck — Eine der großen Herausforderungen in der Adventzeit ist es, sein Gewicht zu halten. Die wenigen Wochen bis Silvester reichen schon aus, um den Hosenbund enger werden zu lassen. Was aber auch kein Wunder ist: An jeder Ecke lauern Versuchungen, denen man nur zu gerne erliegt: Die stets gefüllten Keksteller im Büro, der schnelle Glühwein nach Feierabend, das gemütliche Gansl-Essen mit der Familie. All das lässt den Zeiger der Waage am Ende bedrohlich ausschlagen.