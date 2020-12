Gut zu wissen: Wie man den Christbaum richtig transportiert

Innsbruck – Alle Jahre wieder, wenn der Christbaum in der Adventzeit gekauft wird, stehen viele vor dem Problem, wie man ihn denn nun mit dem Auto mitnimmt. Auch der kleinste Baum hat ein gewisses Gewicht und ist ziemlich sperrig.

Keinesfalls sollte der Christbaum mit Seil oder Gummizügen am Dach befestigt werden. Beim Beschleunigen oder bei einer Vollbremsung könnte der Baum zum tödlichen Geschoss werden.

Beliebt ist neuerdings auch der Heimtransport des Christbaumes zu Fuß, mit dem Bollerwagen oder mit dem Lastenrad. Auch für den Transport am Lastenrad gilt: freie Sicht des Radlers und Baum ordentlich am Lastenrad festzurren. Sollte beim Transport dennoch ein Schaden entstehen, zum Beispiel an parkenden Fahrzeugen, ist dieser im Regelfall durch eine Privathaftpflichtversicherung des Fahrradfahrers gedeckt.(TT.com)