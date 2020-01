Toyota Corolla: Der herbeigewünschte Rückkehrer

Rum –Im vorigen Jahrzehnt wollte Toyota auf Biegen und Brechen neue Wege beschreiten. Das damalige Management der Japaner glaubte daran, mit einem Namenswechsel im Kompaktwagensegment Aufmerksamkeit am Anfang und einen Erfolg am Ende zu erzielen. Der Auris sollte den Corolla ersetzen und in puncto Erfolg kopieren. Nebenbei gab es auch Bestrebungen, den Kleinstwagen Aygo nur einer jüngeren Klientel anbieten zu wollen. Von diesem zuletzt genannten Vorhaben ließ Toyota aber recht rasch wieder ab – beim Auris dauerte die Korrektur allerdings länger, nämlich mehr als ein Jahrzehnt.