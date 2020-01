Der Reiz am Grausamen

Innsbruck –Das Blut fließt in Strömen, Getier kriecht aus den Augen Geköpfter, Schwerter durchbohren Restkörper. Je wilder, desto besser. Was in Hollywood funktioniert, funktioniert in Nollywood ebenso – wenn auch auf eigene Weise. So hat sich seit den Achtzigern parallel zum prosperierenden afrikanischen Kino (Nigeria ist mit 1500 Produktionen pro Jahr die zweitgrößte Filmnation nach Indien und vor den USA) der Beruf des Postermalers entwickelt. Werbematerial gab es für die schwarzkopierten Filme, die in den privaten Filmclubs gezeigt werden, keines. Der Schildermaler wurde also Filmplakate­maler.