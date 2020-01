Land und Stadt lösen ihre eigene Sportagentur auf

Innsbruck — Es hat sich bereits in den vergangenen Monaten abgezeichnet, nach den Winter World Masters Games 2020 in Innsbruck wird jetzt endgültig Schluss sein: Die aus der Jugendspiele-Gesellschaft 2012 hervorgegangene gemeinnützige Innsbruck-Tirol Sports GmbH (ITS) wird im Frühjahr 2020 aufgelöst. Es stehen derzeit keine größeren Sport-Veranstaltungen im Zentralraum Innsbruck an. Vor einem Jahr wickelte die ITS federführend die Rad-WM ab. Die eigene Rad-WM-Gesellschaft wurde bereits im heurigen Frühjahr in die ITS integriert.