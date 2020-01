Zuschüsse für Gemeinden: Gießkanne sprudelt an Bedarf vorbei

Reutte –Die Zahlen in der Marktgemeinde Reutte sprechen Bände. 50 Prozent der kleinen Racker und Prinzessinnen, die aktuell einen der Kindergärten des Bezirkshauptortes besuchen, haben eine nichtdeutsche Muttersprache. Die Gemeind­e stellt sich dieser Herausforderung unter anderem, indem von der ersten Sekunde an Sprachförderung betrieben wird. In der vergangenen Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Alois Oberer die Mandatare, dass die Förderung dafür massiv zurückgegangen sei und die Gemeinde heuer 90.000 Eur­o weniger bekomme. Das Programm werde trotzdem in vollem Umfang weitergefahren. Auch die Angestellten müssten sich nicht sorgen.