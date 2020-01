Die Botschaft hinter den neuen Trikots der Fußball-EM

Für einen Fußballfan gehört das Trikot seiner Elf zu einem Spiel wie das Amen im Gebet. Vor allem bei internationalen Turnieren wie einer Europameisterschaft (EM) und Weltmeisterschaft (WM) folgen Tausende Anhänger in den Nationalfarben ihrem Team. Der Fanmarsch der Schweden bei der EM 2008 in Innsbruck bleibt in Erinnerung. Ein gelbes Farbenmeer machte sich von der Innenstadt auf den Weg ins Innsbrucker Tivolistadion. Bilder dieser Art werden bei der EM 2020 in ganz Europa zu sehen sein – denn erstmals wird eine Endrunde in mehreren Ländern ausgetragen.