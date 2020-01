Tourismusverband Osttirol: Kein Geld für Schultz, Land legt sich quer

Lienz –Seit Wochen brodelt es im Tourismusverband Osttirol (TVB), die Achsen verlaufen quer. Zum einen fordert der selbst im Aufsichtsrat sitzende Seilbahnunternehmer Heinz Schultz, dass sich der Verband in „atypisch stiller Form“ an seinen Bergbahnen in Kals, Matrei und St. Jakob mit 4,4 Mio. Euro beteiligen soll. Unterm Strich erwartet er sich eine Förderung für seine Investitionen in Höhe von 29 Mio. Euro. In Kals wurde bereits eine neue Sesselbahn errichtet, im Defereggen stehen ebenfalls Ausbaupläne an.