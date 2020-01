Doppelbudget für Tirol steht: Nulldefizit ohne viel Spielraum

Innsbruck — Im Vergleich zu den anderen Ländern steht Tirol hervorragend da. Seit 2012 werden keine Schulden gemacht, daran wird sich auch in den nächsten zwei Jahren nichts ändern. Die Schulden betragen 253 Mio. Euro, nur Vorarlberg hat weniger. Kopfzerbrechen bereitet der Politik jedoch ihr geringer Handlungsspielraum im Doppelbudget. 80 Prozent der Ausgaben von 3,9 bzw. vier Milliarden Euro sind bereits Pflichtausgaben.

„Keine Schulden zu machen", heißt für Finanzreferent und LH Günther Platter (VP) aber nicht, „dass wir nicht investieren. Ganz im Gegenteil: Wir investieren 445 Millionen in den Standort, in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Platter möchte Tirol „den nächsten Generationen nicht mit einem Schuldenberg übergeben". Der grüne Klubchef Gebi Mair spricht von einem klima- und generationengerechten Budget. Ohne neue Schulden zu machen, werde um 75 Prozent mehr Geld für den öffentlichen Verkehr ausgegeben als noch vor Eintritt der Grünen in die Regierung.