Der Oberländer Tourencup – Heuer zugungsten der Krebshilfe Tirol

Baumann betrieb während der Therapie fast täglich Sport, das konnte eine kleine Einheit sein, aber auch eine ausgewachsene Tour. Im Winter heißt der Sport der Wahl Skitouren gehen, im Sommer Laufen. Baumann: „Ich ging es während der Therapie im Vergleich zu früher langsamer an und musste auf den Puls achten, damit das Herz nicht zu sehr belastet wurde“. Ihr Ziel war ein Jahr nach der Diagnose klar, am Karwendelmarsch teilzunehmen. Eine Botschaft liegt ihr besonders am Herzen: „Sport ist so wichtig wie ein Krebsmedikament, er unterstützt bei der Genesung und beugt einem Wiederauftreten vor.“ Das belegen auch immer mehr Studien.