Grippewelle greift um sich: Neue Gesundheits-Hotline 1450 für Tirol hilft

Generell wird auf die Wichtigkeit der Grippeimpfung verwiesen. „Impfen macht immer Sinn. Gerade jetzt, wenn man weiß, dass eine Grippewelle anrollt und der Winter noch lange dauert", betont Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. Ansonsten hilft als Vorbeugung auch Handhygiene. Also das regelmäßige Waschen der Hände — mindestens 20 Sekunden mit Seife unter laufendem Wasser. Niesen und Husten sollte man am besten in den Ellenbogenbereich hinein, um nicht beim nächsten Händedruck die Viren gleich wieder weiterzugeben.

„Schon vor der eigentlichen Gesundheitsberatung wird der aktuelle Standort der Anruferin oder des Anrufers abgefragt, um dann auf die nächstmöglichen Behandlungseinrichtungen hinweisen zu können", erklärt Bernd Noggler. „Die derzeit neun medizinisch geschulten diplomierten Pflegepersonen ergänzen unser Angebot wirkungsvoll und sind wie ihre KollegInnen in der Leitstelle Tirol 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche und an 365 Tagen im Jahr im Einsatzbetrieb." (TT.com)